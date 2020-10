Beim virtuellen Orgelwettbewerb des Deidesheimer Musikherbstes gewann der erst 20 Jahre alte Student Adrian Brech aus Speyer den zweiten Preis. Den ersten Preis erhält der Haßlocher Lukas Euler. Den Nachwuchspreis bekommt Jan Liebermann (15) aus Kelkheim und der Publikumspreis geht an die Russin Liliia Pechenkina aus Perm.

Nach Veranstalterangaben handelt es sich deutschlandweit um den ersten Orgelwettbewerb, der in dieser virtuellen Form ausgetragen wird. Der Orgelwettbewerb war ausgeschrieben für Jugendliche und Studenten, die nach dem 1. Juli 1992 geboren sind. Die Preisverleihung mit einem Preisträgerkonzert findet am Sonntag, 11. Oktober, um 16 Uhr in der Stadtpfarrkirche St. Ulrich in Deidesheim statt. Der Eintritt ist frei. Zugleich werden die drei Jury-Preise in Höhe von 1000, 700 und 400 Euro sowie der mit 200 Euro dotierte Publikumspreis übergeben.

Adrian Brech setzte nach dem Abschluss des C-Examens (mit Auszeichnung) am Kirchenmusikalischen Institut des Bistums Speyer seinen Unterricht auf der Orgel bei Domorganist Markus Eichenlaub und auf dem Klavier bei Stephan Rahn fort. Seit Oktober 2019 studiert er Kirchenmusik an der Hochschule für Musik in Saarbrücken.