Zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage wurde laut Polizei versucht, in ein und dasselbe Geschäft am Schulplätzel einzubrechen. Am Sonntag gegen 22.35 Uhr hätten Zeugen gemeldet, dass sich eine Person mit einem Brecheisen sehr laut an der Notausgangstür zu schaffen mache. „Als der Mann durch Zeugen angesprochen wurde, flüchtete er mit einem Mountainbike“, so der Bericht. Er sei nicht mehr gefunden worden. Sachschaden: 500 Euro. Im ersten Fall zwischen 14. und 16. Januar ist es laut Polizei ebenfalls nicht gelungen, ins Innere des Gebäudes zu gelangen. Zeugen-Kontakt: Telefon 06232 1370, E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de.