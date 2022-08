Einen Einbruch in die Räume der „Tafel“ in Seekatzstraße meldet die Polizei. Zwei Unbekannte hätten am Montag gegen 5 Uhr die Eingangstür der Einrichtung aufgehebelt und im Inneren einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag entwendet. Sie seien Zeugen zufolge auf Fahrrädern entlang der Gayerstraße in Richtung des Feuerbachparks geflüchtet. Sie seien dunkel gekleidet gewesen und hätten Kapuzen oder andere Kopfbedeckungen getragen. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich unter Telefon 06232 1370 oder E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.

Laut Caroline Diven, Geschäftsführerin des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) Speyer als Träger der Tafel, war es der zweite Einbruch in die Räume innerhalb weniger Wochen. Im Juni sei die Kaffeekasse weggekommen, jetzt das Geld aus der Sammlung für ein Geschenk an einen Mitarbeiter. Eigentlich werde im Tafel-Laden kein Geld aufbewahrt.