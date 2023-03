Im Speyerer Feuerbachpark soll es künftig einen zweiten barrierefreien Zugang geben. Das hat der Stadtrat in seiner Sitzung am Donnerstagabend beschlossen. Die Ratsmitglieder gaben damit einem Antrag der SPD-Fraktion statt. Bislang gibt es im Park nur von der Diakonissenstraße kommend einen barrierefreien Zugang. Etwa Rollstuhl- und Fahrradfahrer oder Menschen mit Kinderwagen können den Park aber nicht einfach durchqueren. Künftig soll genau das in Richtung Ludwigstraße möglich sein. Die Erneuerung der Spielgeräte, Bänke und der Infrastruktur, wie Mülleimer, soll außerdem geprüft werden. Möglichst wenig Grünflächen sollen dabei versiegelt werden.

Bedenken bezüglich des Aussehens der neuen Rampe wurden vor dem Beschluss des Stadtrats geäußert. Auf der für den neuen Weg angedachten Seite sei der Park schließlich tiefer als zur Diakonissenstraße hin, sagte Sarah Mang-Schäfer (Speyerer Wählergruppe). „Eine Rampe, die nicht zu einer sportlichen Herausforderung für Menschen mit Kinderwägen oder Rollatoren wird“, müsse bis weit in den Park hineinreichen. Auch Hannah Heller (Grüne) bat darum, den Antrag noch einmal zu prüfen. Es gelte schließlich, die Grünflächen bei den Baumaßnahmen zu schonen.