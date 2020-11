„Stürmische Zeiten. Eine Künstlerehe in Briefen 1915-1943. Hans Purrmann und Mathilde Vollmoeller“, der zweite Band der Brief des bedeutenden Künstlerehepaares der Moderne Hans Purrmann (1880-1966) und Mathilde Vollmoeller (1876- 1943) ist neu erschienen. Der erste Band stieß schon 2019 auf große und breite Resonanz: „Sehnsucht nach dem Anderen“ mit ihrer Korrespondenz aus den Jahren 1909 bis 1914 wurde anerkennend gewürdigt und liegt seit diesem Herbst sogar in einer zweiten Auflage vor. Er wird nun ergänzt und vervollständigt durch die Edition von über 100 Briefen beider Künstler aus den Jahren 1915 bis 1943, dem Todesjahr von Mathilde Vollmoeller-Purrmann. „Stürmische Zeiten“: Dieser Titel gewährt spannende Einblicke in die Kunstwelt der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, die geprägt ist vom Aufschwung der Kunst und Wissenschaft zum Jahrhundertwechsel, dem Ersten Weltkrieg, der Inflation sowie den Schrecken des Zweiten Weltkrieges und der NS-Zeit, als Purrmann als entarteter Künstler galt. Der mit der Familiengründung eintretende Rollenkonflikt innerhalb ihrer Ehe steht exemplarisch für viele vergleichbare Künstlerpaare.

Der Band wurde wieder von den Kunsthistorikern Felix Billeter (Hans-Purrmann-Archiv) und Maria Leitmeyer (Purrmann-Haus Speyer) herausgegeben, zusammengestellt, kommentiert sowie mit Einleitungen und mit bisher unbekanntem Fotomaterial und Dokumenten versehen. Karin Althaus, Kuratorin der Städtischen Galerie im Lenbachhaus Müchen, würdigt in ihrem Vorwort die Bedeutung der Publikation und rundet den Blick auf das Künstlerpaar ab.

Die Publikation kostet 18 Euro. Sie ist ab sofort im Purrmann-Haus Speyer (Bestellungen gerne per mailto: purrmann-haus-speyer@gmx.net sowie im Buchhandel zu erwerben. ISBN 978-33-422-98242-00