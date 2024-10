Auf die Ahorn Camp Baskets wartet in Coburg laut Coach Carl Mbassa „gewiss keine einfache Aufgabe“. Er trifft dort auf einen alten Bekannten.

Trainer Carl Mbassa nimmt seine Schützlinge von den Ahorn Camp Baskets in die Pflicht. „Das wird gewiss keine einfache Aufgabe. Wir werden sehr hart arbeiten müssen“, sagt der Coach der Speyerer vor dem Auswärtsspiel in der Zweiten Basketball-Bundesliga ProB am Samstagabend ab 19 Uhr beim BBC Coburg.

Dank der beiden Siege zuletzt in Würzburg und gegen das Team Ehingen Urspring spüren die Pfälzer zwar Rückenwind, ein Selbstläufer werde der Auftritt bei den Oberfranken aber nicht. Die Coburger haben nach fünf Spieltagen zwei Punkte mehr auf dem Konto als ihre Gäste, zuletzt jedoch beim Tabellenzweiten BG Leitershofen verloren. „Das BBC-Team ist neu zusammengestellt und muss sich einspielen“, erklärt Mbassa und äußert „Respekt vor der Arbeit“ seines Coburger Kollegen Patrick Seidel.

Wiedersehen mit Ex-Speyerer

Das Ahorn-Camp-Ensemble um Christoph Rupp, der sich in seiner neuen Rolle als Aufbauspieler immer wohler fühlt, sollte vor dem Tabellendritten der zurückliegenden Runde gewarnt sein. Center Ben Diederichs sowie die großen Flügelspieler Zachary Hinton und Tim Herzog setzen in Reihen des Basketball-Clubs immer wieder Ausrufezeichen. Außerdem sorgen Distanzschütze Nico Höllerl und Simon Franke, der im Sommer von Speyer nach Coburg wechselte, für viel Gefahr in der gegnerischen Hälfte.