Mehr als 1500 Corona-Impfungen gab es bei einer Großaktion in einem Gewerbegebiet in Speyer am 16. Mai. Das Interesse war noch deutlich größer. Deshalb ist jetzt eine Neuauflage am Sonntag, 20. Juni, mit rund 3000 Dosen geplant. Laut Initiator Gerald Haupt wird diesmal der Kreis der Impflinge auf Speyerer und Bürger aus dem südlichen Kreis des Rhein-Pfalz-Kreises beschränkt. Ein Terminportal werde kommende Woche freigeschaltet. Verimpft werde das Vakzin von Johnson & Johnson, nicht wie beim ersten Mal von Astrazeneca.

Was außerdem schon zur Aktion bekannt ist, lesen Sie hier.