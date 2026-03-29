Für die Ahorn Camp Baskets ist die Saison in der Zweiten Bundesliga ProB beendet.

Mit 60:62 (27:31) verloren die Speyerer das letzte Hauptrundenspiel vor knapp 600 Zuschauern in der heimischen Nordhalle gegen Dresden Titans. Als Tabellenneunter verfehlen die Domstädter die angepeilte Aufstiegsrunde, die sie in den vier Spielzeiten zuvor erreichten und lassen den achtplatzierten Sachsen den Vortritt lassen.

„Die Dresdener haben mehr Engagement gezeigt und physischer agiert als wir. Bei uns hat bis auf das letzte Viertel, in dem Carlos Hidalgo Guijo seine Qualitäten gezeigt hat, das Feuer gefehlt“, sagte Ahorn-Camp-Coach Carl Mbassa. Obwohl die Titans mit nur acht Akteuren anreisten und ihr verletzter Aufbauspieler Wisdom Uboh fehlte, bestimmten sie von Anfang an das Geschehen.

Rupp im Pech

Die Gäste entschieden die ersten drei Viertel zu ihren Gunsten und führten kurz vor Ende des dritten mit zwölf Punkten. Die Auswahl von Trainer Mbassa bewies in der Folge Moral und glich zum 60:60 aus. Die Uhr zeigte noch eine Sekunde Spielzeit, als Speyers Flügel Christoph Rupp beim Stand von 60:62 mit einem Drei-Punkte-Wurf den Ring traf.

In dem pfälzisch-sächsischen Vergleich, in dem beide Widersacher nur mäßige Wurfquoten aus dem Feld verbuchten, trafen für die Gastgeber Dennis Diala (11 Punkte/1 Dreier) sowie DJ Woodmore (10/1) zweistellig. Routinier Rupp sicherte 13 Rebounds. Bester Akteur des Kräftemessens war der frühere Nachwuchsnationalspieler des Speyerer Basketball-Internats und heutige Kapitän der Titans, Sebastian Heck, dank acht Assists und 13 Rebounds. Sein Teamkollege Kevin Kollmar (19/2) überzeugte als Punktegarant.