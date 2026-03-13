Die Ahorn Camp Baskets haben im Kampf um die Play-offs in der Zweiten Bundesliga Pro B einen herben Dämpfer hin genommen.

Denn am Freitagabend zur ungewöhnlich späten Anwurfzeit von 20.30 Uhr setzte es beim unmittelbaren Konkurrenten Skyliners Juniors eine 74:-91-Niederlage. Damit ging die Negativ-Serie gegen die Hessen weiter. Das Spiel wogte hin und her. Den anfänglichen Rückstand von 2:5 bogen die Speyerer beim 7:5 und 10:7 wieder um.

Anschließend legte Frankfurt wieder ein 17:12 vor, das die Ahorn Camp Baskets mit dem 21:17 sowie 25:19 konterten. Erneut verlief das Spielchen umgekehrt. Die Hessen stellten mit einem Zehn-Punkte-Lauf auf 29:25 und führten zudem 31:27. Dann lag das Momentum wieder auf Seiten der Mannschaft von Trainer Carl Mbassa: 35:31.

Böses Ende

Die Skyliners leiteten mit ihrem 36:35 dann die endgültige Wende ein, obwohl Speyer noch mal beim 56:56 gleichzog. Doch dann ging’s schlimm dahin für die Gäste. Zum abschließenden Heimspiel in der Nordhalle kommen am Samstag, 28. März (18.30 Uhr), die Dresden Titans. Oluwadamilola Ade-Eri ging mit 16 Punkten als Speyers Topscorer aus der Halle. Der Österreicher Felix Angerbauer (14 Zähler), Kapitän Dryl Woodmoore (13) sowie David Aichele (10) folgten. Zudem standen Joshua Kreilein (7), Dennis Diala, Oskar Humpert (beide 5), Noah Koch (4), Carlos Hidalgo Guijo, Christoph Rupp und Isaac Grimley im Aufgebot.