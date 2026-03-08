Die Ahorn Camp Baskets haben die Überraschung in der Zweiten Basketball-Bundesliga ProB verpasst.

Trotz einer beachtlichen kämpferischen Leistung verloren sie mit 69:78 (31:40) gegen den Spitzenreiter der Südstaffel, Orange-Academy Ulm. Um die erneute Play-off-Teilnahme zu sichern, sollten die Speyerer die beiden ausstehenden Partien in der Hauptrunde gewinnen: am Freitag bei den Frankfurt Skyliners II und am Samstag, 28. März, zuhause gegen die Dresden Titans.

„Wir haben eine anständige Vorstellung gezeigt“, sagte Ahorn-Camp-Coach Carl Mbassa nach dem Kräftemessen mit dem Farmteam des Erstligisten Ratiopharm vor rund 500 Zuschauern in der heimischen Nordhalle. Die Ulmer lagen ab Ende des ersten Viertels stets in Führung, in Sicherheit konnten sie sich jedoch nicht wiegen; zu Beginn des Schlussabschnitts verkürzten die Gastgeber auf 59:61 und witterten Morgenluft.

Mbassa hadert

Die Wende gelang ihnen auch aufgrund ärgerlicher Ballverluste anschließend allerdings nicht. „Das Spiel hätte kippen können, wenn wir unsere offenen Dreier-Würfe getroffen hätten“, urteilte Mbassa. Eine Bestnote in Reihen der Ahorn Camp Baskets, deren Wurfquoten aus dem Feld etwas schwächer waren als die der Schwaben, verdiente sich Dennis Diala (17 Punkte/2 Dreier). Der 22-Jährige traf als einziger Speyerer zweistellig. Sein Teamkollege Christoph Rupp war bei zwölf Rebounds zur Stelle. Bei den Ulmern setzten sich besonders Distanzschütze Meissa Faye (24/5), Flügelspieler Joel Cwik (16/3) sowie Center Endurance Aiyamenkhue, der 16 Rebounds sicherte, in Szene.