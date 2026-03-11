Die Ahorn Camp Baskets sind auf der Zielgeraden zur Aufstiegsrunde in der Zweiten Basketball-Bundesliga ProB.

Am Freitag, 13. März, treten die siebtplatzierten Speyerer ab 20.30 Uhr bei den Frankfurt Skyliners II an, die sich als aktueller Tabellenneunter ebenfalls Chancen auf einen der vorderen acht Plätze nach Abschluss der Hauptrunde ausrechnen. „Wir können in Frankfurt gewinnen, zumal wir zuletzt sehr gute Leistungen gezeigt haben“, gibt sich Ahorn-Camp-Coach Carl Mbassa zuversichtlich.

Allerdings sind die Skyliners im Februar zu einem Höhenflug gestartet und haben drei Siege in Serie gefeiert: in Oberhaching und Erfurt sowie zuhause gegen Schlusslicht Würzburg. Dabei profitierte das Ensemble um Trainer Markus Klusemann auch von den guten Vorstellungen des Distanzschützen Desmond Watson, den die Hessen im zurückliegenden Dezember nachverpflichtet haben.

Speyer mit Negativserie

Neben dem US-Amerikaner zählen die Flügelspieler Ivan Crnjac und Leif Zentgraf sowie Pointguard Jamie Edoka zu den Leistungsträgern der Frankfurter. Das Gesetz der Serie spricht für die Gastgeber. Seit 2022 ist den Ahorn Camp Baskets gegen die Hessen kein Punktspielerfolg mehr gelungen; auch im Hinspiel der aktuellen Saison hatten die Domstädter in der heimischen Nordhalle mit 69:84 (32:49) das Nachsehen. Damals trumpften in Reihen der Gäste auch Dusan Nikolic und Lukas Smazak auf. Speyers Chefcoach Mbassa kommentiert die Negativbilanz mit den Worten „neues Jahr, neues Glück“.