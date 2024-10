Zweimal krachte es am Dienstag im Speyerer Straßenverkehr – zweimal hatte der Unfallverursacher keinen gültigen Führerschein. Das meldet die Polizei. Bereits gegen 7.35 Uhr habe ein 52-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrads beim Abbiegen von der Theodor-Heuss-Straße in die Josef-Schmitt-Straße einen entgegenkommenden 57-jährigen Pkw-Fahrer übersehen, der geradeaus fuhr. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge sei ein Sachschaden von etwa 1350 Euro entstanden. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest: Der Zweiradfahrer war nicht im Besitz eines Führerscheins.

Ein ähnliches Erlebnis hatten Polizisten bei einer Unfallaufnahme am späten Abend. Hier war ein 31-jähriger Autofahrer gegen 22.15 Uhr von der Abfahrt der B9 Höhe Speyer Nord nach links in die Schifferstadter Straße abgebogen und hatte dabei einem von rechts kommenden 28-jährigen Autofahrer die Vorfahrt genommen. Laut Polizeiangaben entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Auch der 31-Jährige war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Gegen beide Männer sei ein Strafverfahren wegen der Fahrt ohne Fahrerlaubnis eingeleitet worden, so die Polizei.