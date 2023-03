Gleich zweimal wurden am Montag Fahrradfahrer in der Schützenstraße bei Unfällen verletzt. In einem Polizeibericht heißt es, dass gegen 7.45 Uhr ein 14-jähriger Radfahrer in der Schützenstraße in einen ihn überholenden Bus fuhr, wohl weil er beim Linksabbiegen in die Holzstraße nicht auf den Verkehr achtete. Dadurch sei der Teenager gestürzt und habe sich den Arm gebrochen. Der Busfahrer habe daraufhin Polizei und Rettungsdienst alarmiert, letzterer habe den Verletzten ins Krankenhaus gebracht. Den Schaden am Fahrrad beziffern die Beamten auf rund 300 Euro.

Gegen 15.40 Uhr wurde der Rettungsdienst erneut an die Ecke Schützenstraße/Holzstraße gerufen. Laut Polizei übersah dieses Mal ein 17-jähriger Radfahrer ein ihn überholendes Auto – ebenfalls beim Linksabbiegen in die Holzstraße. Bei der Kollision sei der junge Mann leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht worden. Den Schaden am Pkw beziffert die Polizei auf etwa 1500 Euro.