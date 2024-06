Seine besondere „Shoppingtour“ durch Speyerer Modeläden hat einen Langfinger am verkaufsoffenen Sonntag direkt in eine Arrestzelle geführt. Wie die Polizei berichtet, war der 18-Jährige gegen 13.40 Uhr dabei erwischt worden, wie er aus einem Bekleidungsgeschäft in der Postgalerie ein T-Shirt entwendete. Bei der anschließenden Durchsuchung des jungen Mannes entdeckten die Beamten ein weiteres gestohlenes T-Shirt und eine Hose. Nur eine Stunde später fiel derselbe Täter in einem Geschäft in der Maximilianstraße erneut auf. Dort klaute er wieder Kleidungsstücke, deren Wert die Polizei mit rund 320 Euro beziffert. „Aufgrund dieser und zurückliegender Taten“ schlossen die Gesetzeshüter demnach, dass der 18-Jährige gewerbsmäßig Ladendiebstähle begeht und nahmen ihn vorläufig fest. Weil die Staatsanwaltschaft entschied, ihn nicht einem Haftrichter fortzuführen, kam der junge Mann am Montagmorgen wieder auf freien Fuß.