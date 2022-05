Trickdiebe haben laut Polizei am Dienstag in Speyer gleich zweimal Beute gemacht. Gegen 12.30 Uhr habe sich ein Unbekannter in Arbeitskleidung mit dem Vorwand eines Wasserrohrbruchs Zutritt zur Wohnung einer 77-Jährigen in der Kurt-Schumacher-Straße verschafft. Der Bericht: „Nachdem er im Badezimmer das Wasser am Waschbecken überprüft hatte, bat er die Geschädigte, das Wasser an der Badewanne warm und kalt zu stellen. Vermutlich verschaffte sich währenddessen eine weitere Person Zutritt zur Wohnung und entwendete mehrere Schmuckstücke.“ Der Wert des Diebesgutes sei noch nicht bekannt. Der Täter sei circa 25 Jahre alt, dunkelhaarig, schlank und 1,75 bis 1,80 Meter groß.

Im zweiten Fall sei gegen 16.30 Uhr wurde ein 66-jähriger Besitzer eines Ladengeschäftes von einem Unbekannten auf der Landauer Straße in ein Gespräch verwickelt worden. In dieser Zeit sei ein zweiter Täter unbemerkt in das Geschäft gegangen und habe Bargeld aus der Kasse genommen. Es handle sich wohl um eine dreistellige Summe, die noch nicht genau bekannt sei, so die Polizei. Die Täter sollen circa 30 Jahre, zwischen 1,60 und 1,70 Meter groß und dunkelhaarig sein. „Sie sprachen gebrochen deutsch“, so die Beamten, die um Hinweise unter Telefon 06232 1370 oder E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de bitten. Sie warnen vor wechselnden Betrugsmaschen, zu denen teils telefonische Ankündigungen der Besuche im Vorfeld gehörten. „Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung“, so ein Tipp. Näheres unter www.polizei-beratung.de.