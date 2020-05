Ein zweijähriges Kind hat laut Feuerwehr am Freitagnachmittag im Ginsterweg in Speyer-Nord seine Mutter auf dem Balkon ausgesperrt und damit einen Feuerwehreinsatz verursacht. Die Frau habe draußen Arbeiten verrichtet, als das Kleine von drinnen die Tür verschlossen habe. „Somit hatte sie keinen Zugang mehr zur Wohnung im zweiten Obergeschoss, und das zweijährige Kind war alleine in der Wohnung“, berichten die Einsatzkräfte. Sie hätten sich mithilfe von Werkzeugen über die Eingangstür Zutritt verschafft und die Mutter aus ihrer misslichen Lage befreit. Die Frau sei ebenso wie das Kind wohlauf.