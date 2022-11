Unbekannte sind am Montag, 28. November, zwischen 16 und 18 Uhr in zwei Wohnungen in der Ludwig-Uhland-Straße sowie im Eduard-Mörike-Weg eingebrochen. In beiden Fällen wurden laut Polizei die Balkontüren mit brachialer Gewalt aufgebrochen. Aus einer der Wohnungen sei Bargeld und Schmuck in noch unbekannter Höhe entwendet worden. Die Gesamtschadenshöhe werde derzeit noch ermittelt. Weil die Tatorte nah bei einander liegen, geht die Polizei von einem Zusammenhang aus. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 9632773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.