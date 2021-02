Einmal im Jahr wird für Arbeiten der Straßenmeisterei eine Richtungsfahrbahn der B39, Umleitung Speyer, gesperrt. Vom 15. bis 26. Februar ist es laut Straßenmeisterei im Abschnitt von der Industrie- bis zur Landauer Straße soweit – aber täglich nur zwischen 8 und 15 Uhr. Es gehe um Arbeiten an der Lärmschutzwand, Gehölzpflege, Mäharbeiten, Reinigung von Leitpfosten und Schildern, Flickarbeiten auf der Fahrbahn und Schutzplankenreparaturen. Die Umleitung erfolge über die Karl-Leiling-Allee, Lindenstraße und Paul-Egell-Straße zur Landauer Straße. Es sei mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen, wobei wegen der Sperrung der Salierbrücke der Verkehr auf diesem Abschnitt nicht so stark ist wie in früheren Jahren.