Am Mittwoch gegen 16.30 Uhr haben ein 53-jähriger Mann und eine 33-jährige Frau in Speyer zwei Winterjacken im Gesamtwert von 210 Euro von der Kleiderstange eines Bekleidungsgeschäfts in der Maximilianstraße gestohlen. Wie die Polizei am Donnerstag informierte, liefen die Täter mit dem Diebesgut in Richtung Königsplatz. Die Geschäftsinhaberin, die das Diebespaar bei der Tat beobachtet hatte, folgte diesen und verständigte die Polizei. Die Beamten stellten die gestohlenen Jacken bei dem Duo sicher und gaben sie an die Geschäftsinhaberin zurück. Gegen den Mann und die Frau wurde ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls eingeleitet.