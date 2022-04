Nächster Zuwachs für den Software- und Automatisierungstechnik-Experten Spiratec: Das Unternehmen aus Speyer-Ost gliedert zwei weitere Unternehmen in seine Gruppe ein.

Ende März hatte Spiratec über den Zusammenschluss mit der norddeutschen Onoff AG berichtet. Jetzt vermeldet die AG die Übernahme der Firma Industrial Solutions M & B GmbH mit Sitz in Oberhausen „als regionale Ergänzung im Ruhrgebiet“. Zusätzlich sei eine kleinere Gesellschaft in Italien mit dem Namen Industrial Solutions & Services S.r.l. mit Sitz in Genua erworben worden. Die Spiratec Group zähle damit neun Unternehmen.

Der neue Partner im Ruhrgebiet zähle 18 Ingenieure und IT-Spezialisten, der in Italien sechs Mitarbeiter. „Die Schnittstellen der Unternehmen liegen in den Bereichen Automatisierungstechnik und IT“, teilt die selbst auf die Bereiche Digitalisierung, Robotics, IT, Automatisierung und multidisziplinäres Engineering spezialisierte Firma Spiratec mit. Sie zählt rund 400 Mitarbeiter.