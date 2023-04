Die seit Januar zu beklagende Einbruchsserie in Speyer geht weiter. Zwischen Montag, 19.37 Uhr, und Dienstag, 8.15 Uhr, haben Unbekannte die Hintertür eines Geschäfts in der Maximilianstraße aufgehebelt. Laut Polizeibericht hätten sie im Innenraum Zigarettenpackungen sowie einen noch unbekannten Bargeldbetrag entwendet. Den Schaden schätzt die Polizei auf 3000 Euro. Am Dienstag, zwischen 7.45 und 10.30 Uhr, wurde in einem Mehrparteienhaus in der Schützenstraße eine Wohnungstür aufgehebelt. Die Polizei teilt mit, dass die Täter mehrere Schränke durchwühlt sowie einen Tresor mit Schmuck und Bargeld gestohlen hätten. Laut Polizei beläuft sich der Gesamtschaden auf eine mittlere fünfstellige Summe. Zeugenhinweise an Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.