Bei einem Unfall auf der L 597 in Schwetzingen sind am Mittwochmorgen zwei Menschen leicht verletzt worden. Laut Polizei übersah eine 43-jährige Mazda-Fahrerin beim Abbiegen den Mercedes einer 41-Jährigen, woraufhin es zum Zusammenstoß kam. An den beiden Autos entstand Totalschaden. Infolge des Unfalls war die Auffahrt von der L 597 auf die B 535 in Richtung Heidelberg für rund zweieinhalb Stunden gesperrt.