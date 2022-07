Auf dem Rhein bei Speyer ist es am Samstagmittag zu einer Schiffshavarie gekommen. Kurz nach 12 Uhr sind laut Feuerwehr ein Güter-Motorschiff und ein Passagierschiff zusammengestoßen. Zur Ursache des Unfalls und zum Sachschaden gibt es noch keine Angaben. Die Schiffe waren in der Nähe der Autobahnbrücke oberhalb der Wasseroberfläche kollidiert, sodass kein Sinken drohte. Der Speyerer Stadtfeuerwehrinspekteur Peter Eymann berichtet von einem gut einstündigen Großeinsatz mit Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehren von beiden Seiten des Rheins. Für das Passagierschiff sei eine Belegung mit 200 Personen gemeldet worden. Dass es laut Eymann bei zwei Leichtverletzten blieb, ist Glück im Unglück. Sie konnten von einem Notarzt noch an Bord versorgt werden und mussten nicht ins Krankenhaus gebracht werden. Es seien keine Betriebsstoffe in den Rhein geflossen.

Das Passagierschiff sei von der Speyerer Feuerwehr, die ohnehin mit ihren beiden Booten für eine Übung am Rhein war, zum Anleger auf Höhe der Jugendherberge geleitet worden. Dort hätten die Passagiere von Bord gehen und die Ermittlungen aufgenommen werden können. Das Güterschiff verblieb zunächst zwischen zwei Buhnen an der Unfallstelle und wurde vom Wasser- und Schifffahrtsamt betreut.