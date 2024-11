Zwei Leichtverletzte und Sachschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro: Das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwochnachmittag in Schwetzingen.

Wie die Polizei mitteilt, übersah ein 42-jähriger Autofahrer, der in Richtung Plankstadt unterwegs war, eine 25-jährige Frau, die mit ihrem Wagen vom Fahrbahnrand anfahren wollte und ihrerseits das von hinten ankommende Auto nicht bemerkte. Beide Fahrzeuge stießen zusammen, dabei erlitt die 25-Jährige laut Polizei leichte Verletzungen.

Die Beifahrerin des 42-Jährigen habe ebenfalls leichte Verletzungen davongetragen. Rettungskräfte behandelten die beiden Frauen vor Ort ambulant.