Teilweise schwer verletzt wurden zwei Autofahrer bei einem Unfall am Donnerstagnachmittag in der Schifferstadter Straße. Wie die Polizeiinspektion Speyer mitteilt, wollte der Fahrer eines schwarzen Mini gegen 16.50 Uhr von der Anschlussstelle der B9 in Speyer-Nord nach links in Richtung Schifferstadt abbiegen. Dabei missachtete er jedoch das Vorfahrtsrecht eines von links kommenden schwarzen BMW-Fahrers, der noch versuchte, auf die Gegenfahrbahn auszuweichen. Beim Zusammenstoß wurden beide Fahrer verletzt, einer von ihnen war nicht angeschnallt. Laut Bericht liegt der Gesamtschaden bei 20.000 Euro. Die Abfahrt der B9 Richtung Ludwigshafen musste zeitweise gesperrt werden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Speyer unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.