Nach einem Wohnheimbrand in der Industriestraße sind nach Angaben der Feuerwehr am frühen Montagmorgen zwei Menschen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden. Drei weitere Bewohner seien von der Schnelleinsatzgruppe des Katastrophenschutzes betreut worden. Insgesamt war die Feuerwehr mit zwölf Fahrzeugen und 31 Kräften vor Ort, hatte das Feuer nach Angaben eines Sprechers aber schnell unter Kontrolle. Der Brand sei in einem Bewohnerzimmer ausgebrochen und habe im betroffenen Bereich für starke Verrauchung gesorgt. Der Brandraum sei nicht mehr bewohnbar, alle anderen Räume könnten Dank des schnellen Eingreifens der Brandschützer und einer umfangreichen Lüftung aber weiter genutzt werden. Zur Brandursache ist noch nichts bekannt. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen.