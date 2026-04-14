Der Obst- und Gartenbauverein (O+G) und der Kultur- und Heimatverein (KHV) Harthausen arbeiten in Sachen „Grumbeer“ zusammen. Zu Teil zwei des „Grumbeer-Sonntags“ des KHV über die Vielfalt der Frühkartoffel in der Vorderpfalz laden beide Vereine ihre Mitglieder nämlich nun erstmals gemeinsam ein. Das entsprechende Kooperations-Angebot von KHV-Vertreterin Gisela Horix bei der Mitgliederversammlung des O+G am Freitagabend (10. April) in der Chorscheune des MGV Harthausen haben die Mitglieder und der Vorsitzende Thomas Endres mit großer Zustimmung angenommen.

Die Veranstaltung ist auf dem Lehr- und Versuchsbetrieb Gemüsebau „Queckbrunnerhof“ des Dienstleistungszentrums Ländlicher Raum (DLR) geplant. Auf der 22,5-Hektar-Freilandfläche sowie 1200 Quadratmeter Gewächshausfläche werden aktuell rund 25 Sorten Frühkartoffel angepflanzt. Der Besuchstermin ist abhängig vom Blütezeitpunkt der Pflanzen und steht deshalb noch nicht exakt fest. „Es wird Ende Mai, Anfang Juni soweit sein“, sagte Horix. Beide Vereine laden nach Festlegung des Termins rechtzeitig parallel ein. Neben der Inaugenscheinnahme auf dem Feld stehen dort Informationen zu Sorten, Anbau und Zucht sowie eine Verkostung auf dem Programm. Teil eins des „Grumbeer-Sonntags“ war ein Dreigang-Menü mit Infos und Preisrätsel zur Knolle am 29. März im Historischen Tabakschuppen der Gemeinde mit 53 Teilnehmern.

Bei der Mitgliederversammlung des 121 (Vorjahr: 123) Mitglieder zählenden O+G Harthausen wurde Jutta Gluch einstimmig zur Nachfolgerin des auf eigenen Wunsch aus dem Amt scheidenden bisherigen Kassierers Jürgen Schmitt gewählt.

Gitta Gruber und Ludwig Jäger wurden für 30, Waltraud Oehring für 25 Jahre Mitgliedschaft im Verein mit Urkunde und Blumengesteck geehrt.