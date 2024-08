Zwei Leichtverletzte gab es bei Verkehrsunfällen in Speyer am Freitagnachmittag. Gegen 14.30 stieß laut Polizei im Einmündungsbereich Wormser Landstraße/Schwarzer Weg ein Auto mit einem 15-jährigen Fahrradfahrer zusammen. Der 43-jährige Autofahrer hatte den Jugendlichen, der auf dem Fahrradweg in der falschen Richtung unterwegs war, übersehen. Der Jugendliche stürzte. Es entstand geringer Sachschaden. Gegen 15.45 Uhr kollidierten zwei Autos im Kreuzungsbereich Friedrich-Ebert-Straße/Burgstraße miteinander. Eine 34-Jährige hatte die Vorfahrt eines 33-Jährigen missachtet. Die 32-jährige Beifahrerin des Mannes wurde leicht verletzt. Eines der Autos war nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 7000 Euro.