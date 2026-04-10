Bei zwei Unfällen mit Radfahrern sind am Donnerstag zwei Menschen verletzt worden. Laut Polizei war gegen 11.55 Uhr eine 34-jährige Autofahrerin in der Industriestraße in Richtung des Industriegebiets unterwegs. Als sie nach links auf das Gelände einer Bäckerei abbiegen wollte, übersah sie einen von links kommenden 59-jährigen Rennradfahrer und kollidierte mit diesem. Der Radfahrer stürzte und zog sich Schürfwunden am Knie zu. Gegen die Autofahrerin wurde ein Ermittlungsverfahren eröffnet, gegen den Radfahrer ein Ordnungswidrigkeitenverfahren, da er verbotenerweise einen Gehweg nutzte und dies zudem in falscher Richtung.

Gegen 14.20 Uhr kollidierten schließlich zwei Radfahrer auf einem Radweg in der Wormser Landstraße miteinander. Auch hier nutzte eine 44-jährige Radlerin aus Limburgerhof den Radweg entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung und stieß mit einem 68-jährigen Radfahrer aus Speyer zusammen. Beide stürzten, wobei sich der Speyerer vermutlich eine Fraktur des linken Handgelenks zuzog. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Rädern entstand leichter Sachschaden.