Einem Lkw ist auf der B9 zwischen Limburgerhof und Neuhofen der Reifen geplatzt. Der Fahrer verlor dadurch die Kontrolle über das Fahrzeug.

[Aktualisierung: 6 Uhr] Zwei Unfälle haben den Feierabendverkehr auf der B9 erheblich gestört. Beide ereigneten sich am Montag zwischen der Anschlussstelle Limburgerhof/Neuhofen und der Abfahrt Rehhütte, wie die Autobahnpolizei Ruchheim mitteilt.

Lkw kippt in den Rehbach

Gegen 16:40 Uhr platzte einem Sattelzug, der in Richtung Speyer unterwegs war, der rechte Vorderreifen. Der Fahrer verlor daraufhin die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach die Schutzplanke und kippte seitlich in den Rehbach.

Der Fahrzeugführer wurde zur weiteren Abklärung leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht, berichtet die Polizei. Die B9 in Richtung Speyer musste für die Unfallaufnahme und die Bergung des Sattelzuges bis kurz vor 2 Uhr voll gesperrt werden.

B9 war in beide Richtungen gesperrt

Ein weiterer Unfall mit einem Auto ereignete sich laut Polizei in nördlicher Fahrtrichtung. Angaben über die Ursache und mögliche Verletzte gibt es noch nicht. Auch in dieser Fahrtrichtung war die Bundesstraße zeitweise voll gesperrt.

