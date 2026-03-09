[Update 18.15 Uhr] Zwei Unfälle stören den Feierabendverkehr auf der B9 erheblich. Beide hätten sich zwischen der Anschlussstelle Limburgerhof/ Neuhofen und der Abfahrt Rehhütte ereignet, wie die Autobahnpolizei Ruchheim mitteilte – allerdings in unterschiedlichen Fahrtrichtungen und wahrscheinlich unabhängig voneinander.

In südlicher Fahrtrichtung sei ein LKW von der rechten Spur in den Graben abgekommen. Einem früheren Bericht zufolge ist der LKW außerdem umgekippt. Ein Abschleppwagen sei vor Ort, wie lange die Bergung dauere, könne man noch nicht abschätzen, wie die Polizei erklärte. Momentan werde der Verkehr links an der Unfallstelle vorbeigeleitet, Fahrzeuge weiter nördlich würden vorsorglich in Limburgerhof/Neuhofen abgeleitet.

In nördlicher Fahrtrichtung habe es einen Unfall mit einem Personenfahrzeug auf der linken Fahrspur gegeben, so die Polizei. Welcher Unfall zuerst stattgefunden hat, ist nicht bekannt.

Die Bundesstraße war zeitweise in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Angaben über die Ursache und mögliche Verletzte gibt es noch nicht. Der Verkehr staut sich zur Zeit deutlich zurück, laut Staumelder des ADAC ist derzeit mit einem Zeitverlust von etwa 40 Minuten zu rechnen.