Beide Herren-70-Mannschaften des TC Dudenhofen trennten sich von ihren Gegnern leistungsgerecht mit 3:3 nach ebenfalls unentschiedenem Einzel-Zwischenergebnis.

Die Erste (Regionalliga) bekam es mit dem Karlsruher ETV zu tun und durch Siege von Werner Meyer und Helmut Hauck zu einem 2:2 nach den Einzeln. Die beiden gewannen zusammen im Doppel. „Ein wichtiger Punkt, der im Kampf um den Klassenerhalt noch sehr wichtig werden kann“, meinte Kapitän Meyer im Gespräch mit unserer Zeitung.

Herrmann zufrieden

Auch der Spielführer der zweiten Mannschaft, Rainer Herrmann, äußerte sich zufrieden zu dem Punktgewinn gegen TC Kirn. „Bei unserer Personalmisere sehe ich dieses Ergebnis fast wie einen Sieg gegen einen starken Gegner, der durch die Bank bessere Leistungsklassen besaß.“ Stefan Tschakaroff, Werner Lehmann-Wald und Tschakaroff/Wolfgang Laser holten die Punkte zum Remis.

Am Mittwoch (11 Uhr) treten die Herren 65 (Verbandsliga) zuhause gegen TC Deidesheim an. Am Donnerstag (10) gastieren die Doppel-Herren 65 (B-Klasse) beim TC Flomersheim, und um 14 Uhr spielen die Damen 60 der SG Dudenhofen/SW Speyer ihre Doppel zuhause gegen TC WB Zweibrücken.