Vier Vereine stehen hinter dem dritten Speyerer Sattelfest, das am Sonntag, 11. September, von 10 bis 18 Uhr stattfindet: Inspeyered, Naturspur Otterstadt, der RV 08 Dudenhofen und der Pfälzerwald-Verein Speyer hoffen auf möglichst viele Teilnehmer an den beiden Radtouren.

„Alles ist gerichtet“, kündigt das Organisationsteam nach einem Treffen am Montagabend an. „Beim Speyerer Sattelfest trifft man bei einer entspannten Fahrradtour Freunde und Bekannte“ – so das Idealbild der Initiatoren von der 2021 trotz der damaligen Corona-Auflagen gut angekommenen Veranstaltung. Dreh- und Angelpunkt ist der Domgarten, wo am Zugang vom Festplatz Informations- und Verpflegungsstände aufgebaut sind.

Die Teilnehmer starten laut Ankündigung zwischen 10 und 14 Uhr. Im Ziel müssen sie spätestens um 17 Uhr sein. Eine Anmeldung ist erwünscht, jedoch keine Voraussetzung, erklären Claudia Stocker und Helmut Back aus dem Organisationsteam. „Man kann auch spontan mitfahren.“ Die Teilnahme sei kostenlos, Spenden seien möglich. Gewählt werden kann zwischen zwei Fahrradtouren: eine kleine über 16 Kilometer mit Anmeldestationen im Domgarten und bei Naturspur in Otterstadt sowie eine große über 34 Kilometer, bei der zusätzlich Einstiege an der Hundehütte Schifferstadt oder im Turnerheim Waldsee möglich sind.

Spaß im Vordergrund

„Es geht nicht um Schnelligkeit. Es geht einfach darum Fahrrad zu fahren und Spaß zu haben“, betonen die Ausrichter, die als Zielgruppe vor allem Familien mit Kindern und Hobbyradler im Blick haben. Es seien jederzeit Pausen möglich. An den Stempelstationen sei für Verpflegung gesorgt. Im Domgarten sei zusätzlich ein Geschicklichkeitsparcours aufgebaut.

Am Start erhalten die Teilnehmer laut Ankündigung eine Stempelkarte. An den einzelnen Stationen sammeln sie Stempel. Vollständig ausgefüllte Karten nehmen abends an der Tombola teil, bei der es unter anderem ein von der VR Bank Kur- und Rheinpfalz gestiftetes Fahrrad zu gewinnen gibt. Weitere Infos und Anmeldung im Netz unter sattelfest-speyer.de.