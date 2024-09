Ein Tag Regen, ein Tag Sonnenschein – das hat sich beim Altstadtfest fast schon so eingebürgert. Bei der Eröffnung am Freitag blickten die Mitwirkenden denn auch den ganzen Tag über gebannt zum Himmel. Dort blieb es trocken.

Das einzig Feuchte bei der Eröffnung des 47. Altstadtfests auf dem Fischmarkt blieb das Fassbier, das wie beim Brezelfest von Bürgermeisterin Monika Kabs (CDU) mit Unterstützung der Schorlekönige angestochen wurde. Wie es Tradition ist, lief der Fanfarenzug Rot-Weiß in voller Besetzung zum Auftakt vom Domparkplatz durch die Altstadtgassen zum Fischmarkt und kündigte den offiziellen Beginn der Feier an.

Beim Altstadtfest stünden nicht professionelle Beschicker und Kommerz im Vordergrund, sondern das Ehrenamt. 59 Gruppen und Vereine seien beteiligt, sagte Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD). „Es liegt im Speyerer Naturell, dass wir gerne feiern.“ Sie bat darum, dies friedlich zu tun. Dass das Thema Sicherheit eine große Rolle spielt, blieb den Besuchern angesichts der Einsatzkräfte und des Schutzes vor einfahrenden Fahrzeugen nicht verborgen. Erstmals wurden Lichtinseln aufgestellt, die im Notfall die Rettungswege ausleuchten sollen.

Am Stand des Skiclub in der Hasenpfuhlstraße geht es am Samstag um 10 Uhr mit einem Weißwurstfrühstück los, bevor sich der Nachwuchs beim Kinderaltstadtfest im Klosterhof von St. Magdalena und beim Entenrennen amüsieren darf.