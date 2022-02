Zwei Unbekannte haben am Samstag um 8.40 Uhr einen Discount-Markt in der Wormser Straße überfallen. Dabei haben sie eine Angestellte überrascht, diese mit einer Pistole bedroht und sie gezwungen, den Tresor zu öffnen. Die Täter stahlen etwa 2000 Euro Bargeld sowie das Smartphone der Geschädigten und flüchteten unerkannt. Sie trugen beide Sturmhauben und Handschuhe. Einer soll etwa 24 Jahre alt und zwischen 1,65 m und 1,70 m groß sein. Er war dunkel gekleidet, und schlank. Der zweite Täter wird auf etwa 20 Jahre geschätzt. Er war etwa 1,75 m bis 1,80 m groß, trug helle Jeans und ein dunkles Oberteil. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen bittet um Hinweise unter Telefon 0621 9632773 oder per E-Mail an: kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de.