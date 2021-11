Aufgrund von Asphaltarbeiten wird die Heinkelstraße an der Kreuzung Am neuen Rheinhafen ab Montag, 8. November, bis voraussichtlich Dienstag, 16. November, voll gesperrt. Laut Stadtverwaltung werden Umleitungen über die Joachim-Becher-Straße und die Geibstraße eingerichtet. Restarbeiten nach der Aufbringung des neuen Straßenbelags stehen laut Stadt noch in der Lauergasse an. Deshalb wird die Lauergasse zwischen Pfaugasse und Halbes Dach in der Zeit von Dienstag, 9. November, bis voraussichtlich Donnerstag, 11. November, für den Verkehr gesperrt. Für Rückfragen steht die Straßenverkehrsbehörde der Stadt unter Telefonnummer 06232 14-2938 zur Verfügung.