Standesamtlich heiraten können Paare in Speyer auch 2022 vorerst nur im Historischen Trausaal im Historischen Rathaus. „Die Traulocations Trauturm im Altpörtel und Traukapelle im Adenauerpark können aufgrund der pandemischen Situation aktuell leider nicht angeboten werden, da die baulichen Gegebenheiten keine tragfähigen Hygienekonzepte zulassen“, teilt Stadt-Sprecherin Annika Siebert dazu mit. Dass derzeit nur einer der drei Orte genutzt werden kann, könne durchaus für Kummer bei den Brautpaaren sorgen. Die Pandemie schlägt sich laut einer Statistik des Standesamts auch auf die Anzahl der Trauungen nieder: Während 2019 mit 484 Hochzeiten in Speyer an allen drei Trau-Orten für ein Rekordjahr gesorgt war, fanden 2020 nur noch 408 und 2021 sogar nur noch 342 Hochzeiten im Bereich des Speyerer Standesamts statt. „Mit Terminverschiebungen und Terminabsagen wegen Hoffnungen auf größere Feiern hat das Standesamt seit zwei Jahren ständig zu tun“, so Siebert. Über den Online-Trau-Kalender der Stadt haben laut Auskunft der Sprecherin schon Brautpaare Termine für eine standesamtliche Trauung 2023 angefragt.