Speyer. Die Pandemie machte es für die Schüler nicht einfach, eine gute Zeitung zu produzieren. Zwei junge Redaktionen aus Speyer konnten die Jury des zehnten RHEINPFALZ-Wettbewerbs dennoch überzeugen: Die „Woogi“ der Woogbachschule erhielt den ersten Platz unter den Grundschulen und die „Offbeat News“ der IGS den zweiten Platz in der Kategorie Online.

Die Gewinnerzeitung unter den Grundschulen begeisterte die Jury vor allem mit vielen selbstgemalten Bildern. Gute Noten gab es außerdem für die grafische Gestaltung, den Inhaltsbezug sowie die Originalität des Titelblatts. Auch die vielen unterschiedlichen Textformen sowie die gute Rechtschreibung und Grammatik überzeugte die Juroren. Dafür können sich die Nachwuchsjournalisten der „Woogi“ nun auf ein Preisgeld von 500 Euro freuen.

„Die Jury merkt der Seite an, dass sich die Macher intensiv mit der Gestaltung von Nachrichtenportalen auseinandergesetzt haben“, schreiben die Juroren in der Bewertung für die Online-Schülerzeitung „Offbeat News“ der IGS Georg-Friedrich Kolb. Sie konnte die Jury mit der grafischen Umsetzung des Inhalts sowie der Qualität der Illustrationen und Fotos überzeugen. Corona, Schulschließungen und abgesagte Veranstaltungen hätten es der Redaktion sicher nicht leicht gemacht, die Seiten mit Leben zu füllen. Punkten konnte die „Offbeat News“ dennoch mit Berichten zum Thema Corona, „in denen ihr euren Lesern Information, Service und Meinungen bietet“. Für diese Leistung landet die Nachwuchsredaktion auf Platz zwei in der Kategorie Online. Dafür gibt es ein Preisgeld von 300 Euro.

Keine Abschlussveranstaltung

Beide Gewinner-Redaktionen können ihren Erfolg in diesem Jahr nicht bei einer Abschlussveranstaltung feiern. Auf die Preise müssen die Nachwuchsjournalisten dennoch nicht verzichten: Sie werden in den nächsten Tagen per Post informiert.