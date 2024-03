Die jüngsten Mannschaften des Schwerd-Gymnasiums Speyer sind bei Jugend trainiert für Olympia weitergekommen. Betreut von Florian Fischer, gewannen die Jungen in der Zwischenrunde in Maxdorf das Jeder-gegen-jeden-Turnier mit der IGS Rülzheim (7:0), der gastgebenden Realschule plus (3:2 nach 0:2-Pausenrückstand) und dem Geschwister-Scholl-Gymnasium Ludwigshafen (4:1).

Im Halbfinale des Regionalentscheids empfängt Speyer das Theresianum Mainz. Das Endspiel steigt am Mittwoch, 8. Mai. Die Mädchen schlugen bei ihrem ersten Wettbewerb beim FC Speyer 09 Realschule plus Limburgerhof 5:0, IGS Nelly Sachs Worms 2:0 und Winnweiler 7:0. „Die Wormser Torhüterin war fantastisch“, sagte Fischer.