Zwei Schülerinnen sind laut Polizei am Dienstag beim Verkehrsunfall eines Schulbusses an der Kreuzung Rauschendes Wasser verletzt worden. Ein 59-jähriger Autofahrer habe um 7.17 Uhr von der Friedrich-Ebert-Straße nach rechts in die Bahnhofstraße abbiegen wollen, dabei jedoch die Vorfahrt eines mit 25 Schülern besetzten Schulbusses missachtet, der aus der Wormser Landstraße kam. Folge: Die linke Fahrzeugfront des Autos kollidierte mit dem Bus, wodurch dessen vordere Fensterscheibe zu Bruch ging. Infolge des Zusammenstoßes habe eine Schülerin über Schulterschmerzen und eine weitere Schülerin über Schwindelgefühle nach ihrem Aufprall an einer Fensterscheibe des Busses geklagt. „Die Schülerinnen wurden von ihren Eltern in ein Krankenhaus verbracht“, so die Polizei, die den Schaden auf 5000 Euro schätzt.