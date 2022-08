Einmal knapp über, einmal knapp unter 3 Promille lagen die Alkoholwerte zweier Männer, die laut Polizei am Sonntag in Speyer ohne Fremdeinwirkung von ihren Fahrrädern gefallen sind. Der erste Fall ereignete sich gegen 12 Uhr in der Landauer Straße, wo ein 53-Jähriger bei seiner Fahrt stadtauswärts in Höhe einer Bäckerei stürzte. Zeugen hätten die Polizei gerufen, die den Alkoholtest mit dem Ergebnis von 3,07 Promille veranlasst habe. Der Mann sei mit Schürfwunden an den Händen davongekommen und habe nicht vom Rettungsdienst behandelt werden müssen.

2,84 Promille waren es bei einem 38-Jährigen, der gegen 19.30 Uhr in der Burgstraße zu Fall kam. Die von Zeugen gerufene Polizei traf ihrem Bericht zufolge den 38-Jährigen an, der über Schmerzen im Bein klagte. Er habe angegeben, von einer nahegelegenen Kneipe zu kommen. Ein Rettungswagen habe den Mann mit einer Knöchelverletzung in ein Krankenhaus gebracht. Beide Männer hätten Blutproben abgeben müssen und müssten sich nun Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr stellen. Ab 1,6 Promille wird bei Radfahrern von einer absoluten Fahruntüchtigkeit ausgegangen.