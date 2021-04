Gleich zwei Unfälle mit Radfahrern hat es am Dienstag in der Domstadt gegeben. Das teilte die Polizeiinspektion Speyer mit. Unverletzt blieb demnach ein 29-Jähriger, der mit seinem Rad verbotswidrig auf der Friedrich-Ebert-Straße Richtung Wormser Landstraße anstatt auf dem vorgesehenen Radweg fuhr. An der Einmündung zur Karl-Spindler-Straße übersah ihn ein 63-jähriger Autofahrer beim Abbiegen in die Friedrich-Ebert-Straße. Beide kollidierten, am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Weniger Glück hatte ein 70-jähriger Radfahrer an diesem Tag in der Wormser Landstraße: Als er gegen 15.50 Uhr auf dem Radweg in Richtung Bahnhofstraße unterwegs war, stieß er mit dem Auto eines 28-Jährigen zusammen, der gerade von einem Grundstück in die Wormser Landstraße einfahren wollte. Der Radfahrer stürzte und wurde leicht verletzt. Den Schaden am Pkw beziffern die Polizisten mit rund 500 Euro.