Erste Personalwechsel im 2024 konstituierten Stadtrat: Bei der CDU ist Michael Hopp für Alexander Schubert nachgerückt, der seit März als hauptamtlicher Bürgermeister der Stadt amtiert. Bei der AfD ist Frank Fuchs auf Josef Steckmeier gefolgt, der sein Mandat nach Fraktionsmitteilung aus gesundheitlichen Gründen niedergelegt hat. Er wolle der Fraktion aber verbunden bleiben, so Steckmeier. Nach dem Wahlergebnis von 2024 hat der erste potenzielle AfD-Nachrücker Adrian Schmidt damit das Mandat nicht angetreten. Hopp und Fuchs wurden am Donnerstagabend im Stadtrat von Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) in ihren neuen Ehrenämtern verpflichtet.