Die Grüne Jugend Speyer hat einen neuen Vorstand gewählt. Sprecherinnen sind nach Mitteilung der Parteigruppierung für politisch Interessierte bis zu einem Alter von 28 Jahren Amelie Nöthe (17) und Nathalie Werz (26). Das Amt des Schatzmeisters übernimmt Max Bankhardt (20). „Der neue Vorstand hat zum Ziel, Speyer vor allem in den Bereichen Feminismus, Queerpolitik, soziale Gerechtigkeit, Antifaschismus, Antirassismus sowie Klimaschutz weiterzubringen und durch Aufklärungsarbeit in Form von Themenabenden und Diskussionsrunden zu Denkanstößen anzuregen“, heißt es in der Pressemitteilung.