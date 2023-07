Zwei neue asiatische Restaurants bieten seit Kurzem in der Speyerer Innenstadt ihre Spezialitäten an: das „Mekong“ und das „Nuong“.

Angefangen hat alles im Industriehof in Speyer. Dort richtete sich Kanjana Bunnak einen Imbisswagen ein, in dem sie landestypische Speisen aus ihrer Heimat Thailand zubereitete. Die eigenen vier Wände zu haben war ihr Wunsch. Und dieser hat sich nun erfüllt. In der Gutenbergstraße, in den Räumen einer ehemaligen Schnellpizzeria, ist Bunnak fündig geworden. Anfang Februar hat sie dort mit der Renovierung begonnen, vor wenigen Wochen eröffnete das „Mekong“.

Bunnaks Mann – nach eigenen Angaben Fünf-Sterne-Koch in der Heimat – bereitet mit einer Küchenhilfe die Speisen zu. Ihre Schwester Wisa Röther hilft im Service. „Wir kochen nicht vor, bereiten jedes Gericht individuell mit frischen Zutaten zu. Das dauert manchmal etwas länger, aber unsere Gäste wissen die Qualität zu schätzen“, erklärt sie das Konzept. Beliebt seien Pad Thai, gebratene Nudeln mit Fleisch, und die Ped Pad Met-Ma Muang, gebratene Ente mit Cashewkernen“, sagt Röther. Durchgesetzt hat sich auch der Papayasalat. Mittagstisch bietet das „Mekong“ ebenso an wie eine Kinderkarte und vegetarische und vegane Gerichte. Von etwas bis sehr scharf reicht die Würze. Bestellungen außer Haus sind auch möglich, betont das Team.

Ein Gericht ist der Renner

Vietnamesische Straßenküche nach authentischem Vorbild gibt es seit wenigen Tagen im „Nuong“ in der Maximilianstraße 59, gegenüber Galeria Kaufhof. Udon-Nudeln stehen dort ebenso auf der Speisekarte wie die Spezialität Bun Thit Nuong, Reisnudeln mit gegrilltem Schweinefleisch, und die Tempura Chicken To-Go-Box, die sich bereits zum Renner entwickelt habe. Per Zufall haben die Betreiber den leerstehenden Laden entdeckt. Gäste können vor Ort essen oder die Speisen mitnehmen.

Öffnungszeiten



„Mekong“: dienstags bis sonntags, 11.30 bis 15 Uhr und 17 bis 21.30 Uhr