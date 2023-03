Erneut waren Einbrecher in Speyer unterwegs. Laut Polizei haben sich unbekannte Täter zwischen Montag, 18 Uhr, sowie Dienstag, 9 Uhr, an der Eingangstür eines Vereinsheims in der Friedrich-Ebert-Straße und zwischen Mittwoch, 21.30 Uhr, sowie Donnerstag, 17 Uhr, an einem Hoftor in der Großen Gailergasse zu schaffen gemacht. In beiden Fällen gelangten die Einbrecher nicht ins Innere. Den Sachschaden an der Tür des Vereinsheims beziffert die Polizei auf rund 5400 Euro, am Hoftor auf circa 500 Euro. Die Polizei in Speyer bittet in beiden Fällen um Zeugenhinweise an Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.