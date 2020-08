Zwei neue Fälle von Corona-Infektionen sind am Mittwoch (Stand: 15.30 Uhr) in Speyer aktenkundig geworden. Dies teilte die Stadtverwaltung mit. Damit gab es seit März 142 Fälle. 119 der Betroffenen seien laut Gesundheitsamt bereits genesen, zwei sind verstorben und somit 21 noch erkrankt. 41 Personen seien als Infizierte oder Kontaktpersonen in angeordneter Quarantäne. Die Anzahl der gemeldeten Fälle binnen sieben Tagen und pro 100.000 Einwohner hat sich auf zwölf verringert. In der vergangenen Woche hatte dieser Wert an einem Tag bei 24 gelegen. Keine neuen Fälle gibt es weiterhin am Hans-Purrmann-Gymnasium, wo vorige Woche ein Zwölftklässler erkrankt war. Die Schule erwartet am Freitag die letzten Testergebnisse der Mitschüler.