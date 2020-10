Die Corona-Fallzahlen in Speyer sind am Dienstag wieder leicht gestiegen: Die Anzahl der bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus in der Stadt ist auf 188 geklettert – das sind zwei Fälle mehr als am Vortag, wie die Stadtverwaltung informierte. Als bereits genesen gelten derzeit nach Angaben der Verwaltung 162 Personen – demnach gibt es aktuell 26 aktive Fälle in der Stadt. In häuslicher Quarantäne befanden sich am Dienstag 61 Personen. Die Anzahl der gemeldeten Fälle pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen betrug 16.