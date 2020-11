Die Corona-Lage in Speyer hat sich noch nicht entspannt. Weiterhin gibt es zahlreiche Neuinfektionen. Am Montag (Stand: 14 Uhr) war die Anzahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner auf 118,7 geklettert – ein neuer Höchstwert. Am Freitag hatte sie mit 106,8 erstmals die 100er-Marke übersprungen gehabt. Dann kamen acht Infektionen am Samstag, drei am Sonntag und zwölf am Montag hinzu.

111 Personen sind somit laut Landesstatistik in Speyer aktuell an Covid-19 erkrankt, 172 seit Pandemie-Beginn schon genesen, eine verstorben. Ein Hoffnungsschimmer war laut Stadt, dass am Test-Tag vorigen Mittwoch im städtischen Abstrichzentrum in der Halle 101 von mehr als 100 Tests nur ein einziger positiv war. Der nächste Öffnungstag war der Freitag, von dem noch nicht alle Testergebnisse vorliegen, allerdings schon zehn positive. Negativ ausgefallen sind die Abstriche von 15 Kindergarten-Kindern der Kita Regenbogen, die die Stadt nach einem Corona-Fall in der Einrichtung vorige Woche veranlasst und als „Reihenuntersuchung“ im Abstrichzentrum ermöglicht hatte.

Weitere Reihenuntersuchungen soll es jetzt nach zwei weiteren Fällen an Schulen geben, wie Stadt-Sprecherin Lisa Eschenbach auf Anfrage mitteilt: Gemeldet wurde demnach ein Schüler der elften Klasse der Integrierten Gesamtschule (IGS) Georg-Friedrich Kolb mit Corona-Infektion. „Die Jahrgangsstufe bleibt vorsichtshalber erst einmal zuhause“, so die Sprecherin. Darüber hinaus ist ein positiver Fall einer Schülerin der neunten Klasse des Nikolaus-von-Weis-Gymnasiums bekannt geworden. Auch hier heiße es für die gesamte Klasse und durch klassenübergreifenden Unterricht betroffene Schüler: Homeschooling.