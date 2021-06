Das Landesuntersuchungsamt (LUA) hat von Sonntag auf Montag zwei Neuinfektionen mit dem Coronavirus für die Stadt Speyer gemeldet. Am Wochenende war nur ein weiterer Fall in die Statistik eingeflossen, der Sieben-Tage-Inzidenzwert fällt damit, Stand Montag, 14.10 Uhr, wieder von 45,5 (Sonntag) auf 39,6. Laut Gesundheitsamt des Rhein-Pfalz-Kreises, das auch für die Domstadt zuständig ist, hat es am Montag einen weiteren bestätigten Corona-Fall aus der Landesaufnahmeeinrichtung AfA gegeben, wie Stadt-Sprecherin Lisa Eschenbach mitteilt. Bereits am vergangenen Freitag waren von dort drei Neuinfektionen gemeldet worden. Stand Montagnachmittag sind laut LUA 57 Speyerer aktuell infiziert. Seit Beginn der Pandemie lag bei 2828 Bürgern nachweislich eine Covid-Erkrankung vor. Die Anzahl der Speyerer Todesfälle bleibt bei 84.